Apolda

Nach zwei Jahren Pause gibt es in Apolda wieder einen Faschingsumzug. Wie Zugmeister Thomas Macher sagte, wird er etwas kleiner ausfallen als vor Corona. Einige Teilnehmer hätten sich abgemeldet, andere verzichteten auf große Wagen und schickten Fußgruppen. Auch die Laufstrecke wird etwas verkürzt. Start ist nun in Bahnhofsnähe, nicht mehr in der Rosenstraße. Ziel bleibt der Marktplatz. Der Umzug steht unter dem Motto "Mir sin wedder da" und startet am Samstag (18. Februar) um 13 Uhr.

Elxleben

In Elxleben startet der Faschingsumzug am Sonntag (19. Februar) um 13:11 Uhr. Später wird dann auf dem Schenksplatz Straßenkarneval gefeiert. Der 1. Elxlebener Karnevalsclub hat diese Saison unter das Motto "Liebe Leut', es ist so weit, die Elche reisen durch die Zeit" gestellt.

Erfurt

Der eigentlich geplante Karnevalsumzug in Erfurt ist Ende Januar aus Kostengründen abgesagt worden. Im Freien gefeiert werden soll trotzdem - mit einem Fest auf dem Domplatz am Sonntag (19. Februar), auf dem sich die Erfurter Karnevalsvereine präsentieren können. Man habe binnen einer Woche Künstler engagieren können, die in der Partywelt Rang und Namen haben, hieß es bei der Vorstellung des Programms im Rathaus. Von 11:11 bis 18 Uhr werden etwa Ballermann-Barde Mickie Krause sowie Isi Glück und Samu, das DJ-Duo Pazoo und die Brassband Maddabrasska auftreten.

Einen solchen Anblick wird es in diesem Jahr in Erfurt nicht geben, der Faschingsumzug ist abgesagt. Bildrechte: imago/Karina Hessland

Gebesee

In Gebesee ziehen die Narren am Sonntag (19. Februar) durch die Stadt. Sie treffen sich am Siedlungsweg, Ecke Haßlocher Straße und machen sich um 13 Uhr auf den Weg. Wenige Tage vor dem Faschingsumzug suchte der Gebeseer Carneval Club noch nach "Wagenengeln" - also Helfenden, die aufpassen, "dass keiner unter die Räder kommt".

Kölleda

"Kuh Kölln Helau" heißt es am Sonntag (19. Februar) wieder in Kölleda. Die Jecken nehmen in der Angerstraße Aufstellungen und ziehen 11 Uhr los. Über Erfurter und Bahnhofstraße sowie Kreisverkehr geht es schließlich zum Markt. Im Rittergut gibt es danach noch eine Party.

Bad Langensalza

Nach vier Jahren Pause gibt es in Bad Langensalza wieder einen Faschingsumzug. Wie der städtische Organisator Johannes Hölzer sagte, haben sich 20 Karnevalsvereine und Gruppen gemeldet. Der Umzug durch die Innenstadt ist für Samstag (18. Februar) um 10:11 Uhr geplant, danach geht es auf dem Jahnplatz mit einem Programm weiter. Zum Umzug werden die Karnevals- und Faschingsvereine aus Illeben, Merxleben, Thamsbrück, Zimmern und Großwelsbach erwartet. Auch vom früheren Langensalzaer Carnevalsclub (LCC) sind Akteure dabei. Der Verein hatte sich wegen fehlender Mitglieder 2018 aufgelöst.

Bad Tennstedt

Seit 70 Jahren wird in Bad Tennstedt Karneval gefeiert - in diesem Jahr wieder mit dem Rosenmontagszug. Am Montag (20. Januar) geht es ab 14 Uhr einmal quer durch den Ort zum Markt, wo auch das Rathaus gestürmt wird.

Bleicherode