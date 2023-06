Zuerst hatte der TFV festgelegt, das Endspiel im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena austragen zu lassen. Der Verband begründete die Entscheidung damit, dass für das Finale ein erhöhtes Sicherheitsrisiko gelte. Dabei würden besondere Bedingungen an den Austragungsort gestellt, die man in Jena erfüllen könne. Daraufhin legte Wacker Nordhausen Einspruch ein, da es sich für Jena um ein Heimspiel handeln würde. Diesem Einspruch gab das Sportgericht des TFV auch statt - jedoch führte ein Formfehler von Wacker Nordhausen schlussendlich dazu, dass das Finale nun doch im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena stattfinden wird. So habe der Verein versäumt, die Gerichtsgebühr rechtzeitig zu bezahlen.