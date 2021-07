Thüringer Landtag Misstrauensvotum: FDP will geschlossen gegen Höcke stimmen

Thüringens Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow muss sich am Freitag im Landtag auf Antrag der AfD einem konstruktiven Misstrauensvotum stellen. Nachdem die CDU am Mittwoch erklärt hatte, sich nicht an der Abstimmung zu beteiligen, kündigte die FDP-Fraktion an, komplett mit Nein zu stimmen.