Die finanzielle Ausstattung der FDP-Gruppe im Thüringer Landtag bleibt offen. Mit großer Mehrheit verwiesen die Abgeordneten am Donnerstag den Vorschlag der Gruppe in den Justizausschuss. Grüne, AfD, SPD und Linke halten den FDP-Vorschlag für überzogen. Die Zuschüsse für die FDP müssen neu geregelt werden, weil die Liberalen wegen eines Partei- und Fraktionsaustritts nur noch vier statt fünf Abgeordnete stellen und damit eine Gruppe bilden. Für eine Fraktion sind in Thüringen fünf Abgerordnete vorgeschrieben.