Die Thüringer FDP soll im Landtag künftig als so genannte Gruppe weiterarbeiten dürfen. Einen entsprechenden Antrag präsentierten die Fraktionen von Linken, SPD und Grünen am Mittwoch im Ältestenrat. Demnach sollen die Liberalen eine Reihe von parlamentarischen Rechten behalten. So soll der FDP-Abgeordnete Dirk Bergner Vizepräsident des Landtags bleiben. Außerdem soll die FDP wie bisher mit je einem Abgeordneten in den Ausschüssen des Landtags vertreten sein.

Die Thüringer FDP-Abgeordneten kündigten einen eigenen Antrag an. Man arbeite derzeit an einem Alternativantrag zu den Vorschlägen von Rot-Rot-Grün, sagte ein FDP-Sprecher nach der Sitzung des Ältestenrates. Knackpunkt sei die zugestandene Anzahl an Aktuellen Stunden, sagte der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich.

FDP muss auch mit Einschränkungen rechnen

Laut dem Antrag von Rot-Rot-Grün sollen die Rechte der FDP künftig beschnitten werden. So soll die FDP zum Beispiel nur noch einmal pro Vierteljahr im Landtag eine Aktuelle Stunde beantragen dürfen. Zudem wollen die Fraktionen der Minderheitsregierung, dass die FDP-Fraktion formell aufgelöst wird und als Gruppe neu durchstartet. Die CDU-Fraktion sieht eine solche Liquidation eher skeptisch. Die FDP selbst lehnt eine formelle Liquidation ab, zudem fordert sie das Recht, pro Quartal zwei Aktuelle Stunden beantragen zu dürfen.

Kemmerich ist optimistisch

FDP-Landeschef Thomas Kemmerich zeigt sich vor der Landtagssitzung zum künftigen Status der FDP-Abgeordneten optimistisch. Er gehe davon aus, dass der Landtag am Donnerstag dem Gruppenstatus zustimmen werde, sagte er MDR THÜRINGEN. "Es ist unser Recht, an den Ausschüssen beteiligt zu sein."

Entsprechend gebe es einen Anspruch auf Ausstattung mit Personal und Sachleistungen. Wenn die FDP-Abgeordneten eine Gruppe bildeten, diene das am Ende der Arbeitsfähigkeit und Effizienz des Parlaments. Kemmerich verwies auf Entscheidungen im Bundestag und im Brandenburger Landtag aus früheren Jahren.

FDP vor Einschnitten - Wie viel Geld bleibt?

Über die Frage der Zuschüsse, die die Gruppe künftig bekommen soll, soll erst in den nächsten Wochen gesprochen werden. Vertreter von Linke, SPD, Grünen und CDU haben dagegen bereits klar gemacht, dass sich die finanziellen Zuwendungen für eine Gruppe deutlich von denen einer Fraktion unterscheiden müssen. Ein Vorschlag der Landtagsverwaltung sehe vor, den Grundbetrag von rund 48.000 Euro pro Monat auf die Hälfte zu reduzieren, hieß es aus dem Kreis der Parlamentarischen Geschäftsführer.

Es ist unser Recht, an den Ausschüssen beteiligt zu sein. Thomas Kemmerich

Dass FDP-Abgeordnete zum Beispiel weiterhin in den Fachausschüssen mitarbeiten können sollen, gilt inzwischen als weitgehend unstrittig. Nur die AfD-Fraktion plädiert dafür, der FDP alle Rechte zu entziehen, die mit dem Fraktionsstatus verbunden waren.

Fraktionsgröße nicht mehr erreicht