FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich hat sich auf dem Landesparteitag in Erfurt unbeeindruckt von den aktuell schlechten Umfragewerten für seine Partei gezeigt. "Acht Prozent für Thüringen, das ist unser Ziel", sagte Kemmerich am Samstag vor rund 90 Delegierten mit Blick auf die Landtagswahl am 1. September. Umfragen sehen die Partei derzeit bei unter drei Prozent. Die Hürde für den Einzug in den Landtag liegt bei fünf Prozent.