Kemmerich sagte nach der Wahl, jetzt komme es darauf an, gemeinsam mit aller Kraft in den Wahlkampf zu starten. Er schloss nicht aus, als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten, sollte die im September zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfinden. Die Thüringer FDP will am Sonntag ihre Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Darüber hatte es im Vorfeld Streit gegeben, der bis vor das Parteischiedsgericht ging. Das bescheinigte, dass die Aufstellung ordnungsgemäß war.

Vor der Wahl verteilte Hagen Hultzsch seine Werbung für den Parteivorsitz. Bildrechte: Bettina Ehrlich/MDR