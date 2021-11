Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich will als Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl antreten. Auf dem Landesparteitag in Schmalkalden am Samstag erklärte der Kurzzeit-Ministerpräsident seine Bereitschaft, für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen. "Wie müssen vorbereitet sein", sagte er.