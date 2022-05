Dagegen klagten die Liberalen. Die Richter sollen klären, ob die Rechte und die finanzielle Ausstattung angemessen seien, die der Landtag der FDP-Gruppe zugebilligt habe. Ein Urteil soll am 15. Juli fallen, teilte ein Sprecher des Verfassungsgerichts in Weimar am Mittwoch nach einer mehrstündigen Verhandlung mit. FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich erklärte, dass die zur Verfügung stehenden Gelder nicht ausreichen, um die Grundlast an Aufgaben zu finanzieren, die die FDP-Gruppe habe.