FDP-Gruppensprecher Thomas Kemmerich begründete seine 80-Prozent-Forderung am Mittwoch in Erfurt damit, dass die Liberalen im Landtag jetzt vier statt fünf Abgeordnete stellen. Daher sei eine Kürzung um 20 Prozent angemessen.

Dem widersprach die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. Sie sagte, nach Auffassung der rot-rot-grünen Minderheitskoalition sollten die Zahlungen an die FDP im Vergleich zu ihrem früheren Fraktionsstatus halbiert werden. Matthias Hey, Fraktionsvorsitzender der SPD, forderte, dass ein Abstand zwischen einer Fraktion und einer parlamentarischen Gruppe gewahrt bleiben müsse.

Der CDU-Landtagsfraktion gehen die Vorstellungen von SPD, Linken und Grünen zu weit. Fraktionschef Mario Voigt sagte, Rot-Rot-Grün habe offenbar vor, "der FDP ein enges Korsett anzulegen". Wichtig sei aus seiner Sicht, dass die Liberalen weiterhin ihre Oppositionsrolle wahrnehmen könnten. Dazu gehöre auch ein angemessener Oppositionszuschlag für die Gruppe. Für die AfD sagte deren Fraktionschef Björn Höcke am Mittwoch, seine Fraktion lege Wert darauf, dass sich die Zahlungen an die FDP-Gruppe "deutlich" von denen an die FDP-Fraktion unterscheiden.