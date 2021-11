Finanzen und Rechte: Landtags-FDP zieht vor Thüringer Verfassungsgericht

Die FDP-Gruppe im Thüringer Landtag ruft im Streit um Rechte und finanzielle Ausstattung den Thüringer Verfassungsgerichtshof in Weimar an. Wie die Liberalen mitteilten, haben sie am Dienstag eine Klage und einen Eilantrag beim Gericht eingereicht. Die Richter sollen klären, ob die Rechte und die finanzielle Ausstattung angemessen seien, die der Landtag der FDP-Gruppe zugebilligt habe. Die Liberalen im Landtag hatten ihren Fraktionsstatus verloren, weil sie nach dem Austritt der Abgeordneten Ute Bergner statt der erforderlichen fünf nur noch vier Abgeordnete hat.