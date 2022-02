Vom 13. bis 18. Februar findet in der Jugendherberge Bad Sulza das Projekt "Winter Fun" statt. Kinder zwischen sechs und 16 Jahren können englische oder französische Sprachferien machen. Innerhalb von sechs Tagen (fünf Übernachtungen) tauchen die Kinder spielerisch und entspannt in eine andere Sprache und Kultur ein. Nachmittag und Abends warten Abenteuer, Freizeit und neue Freundschaften. Es fällt ein Unkostenbeitrag an.

Die Naturrodelbahn in Oberhof ist ein lohnendes Ziel für Familien in den Winterferien.

Die Naturrodelbahn in Oberhof ist ein lohnendes Ziel für Familien in den Winterferien.

Die Naturrodelbahn in Oberhof ist ein lohnendes Ziel für Familien in den Winterferien. Bildrechte: MDR/Lisa Wudy

Vom 14. bis 18. Februar zeigen die Saalgärten in Rudolstadt immer um 10 Uhr den Kinderfilm "Jim Knopf und die wilde 13". Jim Knopf und Lokomotivführer Lukas nehmen es diesmal mit einer ganzen Piratenbande auf. Es fällt ein geringer Unkostenbeitrag an.

Das Naturhistorische Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen lädt Ferienkinder ab sechs Jahre zu abwechslungsreichen Veranstaltungen unter 3G-Regeln ein. Am 15. Februar werden Futterglocken für Vögel gebastelt und am 17. Februar Schneeflocken gestaltet - jeweils von 10:30 Uhr bis 12 Uhr. Für beide Veranstaltungen fällt ein geringer Unkostenbeitrag an. Um Voranmeldung wird gebeten. Telefon: 036841/5310 oder per E-Mail: service@museum-schleusingen.de.