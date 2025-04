Der Hauptpreis des Deutschen Weltmusikpreises Ruth 2025 geht an den Musiker Ezékiel Wendtoin Nikiema alias Ezé. Dies gaben die Veranstalter des Rudolstadt-Festivals am Dienstag bekannt. Der aus Burkina Faso stammende und in Dresden lebende Liedermacher setze sich in seinen Liedern gegen Rassismus und Rechtsruck ein, hieß es zur Begründung.

Pointiert und humorvoll, aber immer so, dass an seiner Haltung keine Zweifel aufkommen, feiert er seinen Migrationsvordergrund sowie seine Individualität. Veranstalter des Rudolstadt-Festivals

Ezé singe auf Deutsch, Französisch oder in seiner Muttersprache Mòoré über Themen wie Flucht und Migration, die Klimakrise und Männlichkeit. "Pointiert und humorvoll, aber immer so, dass an seiner Haltung keine Zweifel aufkommen, feiert er seinen Migrationsvordergrund sowie seine Individualität", erklärte das Organisationsteam des Festivals weiter.

Bildrechte: picture alliance / Revierfoto/dpa | Revierfoto

Ehrenpreis für DDR-Tanzmeisterin

Mit dem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk wird in diesem Jahr die Tanzmeisterin Sigrid Doberenz ausgezeichnet. Sie habe in der DDR den Volkstanz zum Mitmachen entscheidend mitgeprägt, teilten die Veranstalter mit. Die Leipzigerin habe ihr technisches, methodisches und tanzkundliches Wissen unter anderem in Tanzkursen, Workshops und Büchern weitergegeben und so zum Mittanzen animiert.

Volkstanz zum Mitmachen in der DDR, das war ein Phänomen und ist noch heute eine Klasse für sich. Oft kopiert und nie erreicht. Sigrid Doberenz hatte daran einen ganz entscheidenden Anteil. Veranstalter des Rudolstadt-Festivals

Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

Verleihung beim Rudolstadt-Festival 2025

Der Deutsche Weltmusikpreis Ruth wird am ersten Juliwochenende im Rahmen des Rudolstadt-Festivals verliehen. Er wird seit 2020 jährlich von einem zehnköpfigen Organisationsteam vergeben und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert.

Zu den Preisträgern und Preisträgerinnen der vergangenen Jahre gehören unter anderem das Projekt "Silent Tears. The last yiddish Tango", die Band Folkländer und der Journalist Christoph Dieckmann.