Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten zwischen 2018 und 2020 an mehreren Überfällen auf tatsächliche und vermeintliche Neonazis in Wurzen, Leipzig und in Eisenach beteiligt waren. Dabei waren 13 Menschen verletzt worden, zwei davon potenziell lebensbedrohlich. Weil die Angreifer dabei Hammer benutzten, wurde die Gruppe als "Hammerbande" bezeichnet.