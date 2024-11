Gegen G. liegen nach Angaben Schusters mehrere Haftbefehle vor, unter anderem vom Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Wie der MDR aus Behördenkreisen erfuhr soll Johann G. am Samstag um 12 Uhr dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, wo ihm der Haftbefehl eröffnet und über dessen Invollzugsetzung entschieden wird.