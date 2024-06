Weimar: In diesem Jahr haben sich laut Kulturdirektion 350 Künstler aus mehr als 60 Bands und Ensembles angekündigt. Sie musizieren an 14 Orten in der Innenstadt. Zwischen Jakobskirche, Geleitstraße und Schloss ist ein Straßenfest geplant. Die evangelische Kirche beteiligt sich mit dem Jugendcafé Paula und auch das ACC und der Kasseturm sind dabei. Die Veranstaltung beginnt um 17:30 Uhr und endet um Mitternacht. Zu hören sind Folklore, Jazz, Indie, Dixie, Tango, Afrobeat, Surfbeat oder auch Volksweisen. In Weimar wird auch der für die diesjährige Fête komponierte Song "Nie wieder ist jetzt" gezeigt. Weitere Infos gibt es hier.

"Fête de la Musique" in Ostthüringen

Bad Blankenburg: In der Kleinstadt zwischen Saalfeld und Rudolstadt wird es dieses Jahr wieder eine Ausgabe des Musik-Fests geben. Im Allianzhaus, in der Buchhandlung Harfe, im Kurpark an der Antonius-Quelle, an der Stadthalle und im Super Bowl Center sind Auftritte von 16 bis 22 Uhr geplant, im Bowlingcenter auch bis Mitternacht. Mehr Infos hier.

Eisenberg: Zum vierten Mal organisieren Steffen Much und Thomas Dummin in Eisenberg eine Ausgabe der "Fête de la Musique". Elf Acts sollen an sechs Orten auftreten. Start ist 18 Uhr am Rossplatz mit dem Akkordeon-Orchester der Musikschule. Weitere Veranstaltungsorte sind am Großen Brühl, im Hof der Stadtbibliothek, im Steinweg/Markt mit gleich mehreren Veranstaltungsorten, in der Trebe und im Friedenspark. Erstmals endet das Fest erst Mitternacht. Mit Pausen werden meist zwei Acts auftreten, so dass genug Zeit ist, um auch an anderen Orten zu lauschen und mitzuwippen. Zu hören sind etwa der Posaunenchor, Schlager, Folk, 60- oder 80er- Rock und Straßenmusik.

Jena: In der Uni-Stadt darf das Straßenmusik-Festival nicht fehlen. An 17 Standorten zumeist in der Innenstadt wird von 14 bis 22 Uhr Pop, Elektro, Klassik, Jazz oder HipHop zu hören sein. Veranstaltungsorte sind unter anderem die Neue Mitte, der Holzmarkt, der Med-Club, der Mikro-Club oder der Stadtplatz in Lobeda-West. Als kleine Besonderheit gibt es einen kostenlosen Fotoautomaten vor dem Stadtlab in der Löbderstraße. Alle Programmpunkte sind hier zu nachzulesen.

Gera: Zum elften Mal findet das kostenlose Musik-Festival an 13 Orten in der gesamten Geraer Innenstadt oder im Club Comma statt. Die Bandbreite reicht von Kammerstreich-Orchester und Rathausglockenspielern bis hin zu Alphorn und Elektro. Los geht es 15 Uhr. Die letzten Künstler beginnen 21 Uhr. Ein umfangreiches Programm mit allen Veranstaltungsorte gibt es hier. Im vergangenen Jahr konnte erst nach einem Spendenaufruf das Festival stattfinden.

Pößneck: An acht Orten in der Innenstadt findet in Pößneck die "Fête" von 16 Uhr bis 21 Uhr statt. Tänzer, Chor, Irish Folk oder Rock gibt es an drei Orten in der Fußgängerzone in der Breiten Straße, auf dem Markt, im Café Setzkasten, im Café Dittmann, im Bistro am Markt und in Vaters Gaststätte. Nach Angaben der Stadt treten rund 60 Künstler und Bands auf. Nach 21 Uhr gibt es einen Ausklang im Café Dittmann. Neben der Straßenmusik ist eine Bowlemeile mit Gewerbetreibenden in Pößneck geplant.

Bildrechte: picture alliance / ZB | Soeren Stache

" Fête de la Musique

Bad Tabarz: in dem Ort im Kreis Gotha findet auch eine kleine Ausgabe des Straßenmusik-Festivals statt. Von 15 bis 18 Uhr gibt es im Treffpunkt "Raumzeit" in der Lauchagrundstraße und im Erwachsenen-Wohnheim "Am Mönchhof" Musik und Unterhaltung für Über-60-Jährige.

Eisenach: Premiere in Eisenach: Zum ersten Mal findet "Fête de la Musique" in der Wartburgstadt statt. Eisenach beteiligt sich mit 30 Musikern, Bands und DJs am Straßenmusik-Fest. Zwischen 16 und 23 Uhr soll in der gesamten Innenstadt gesungen und getanzt werden - und das ohne Eintritt. Veranstaltungsorte sind Plätze in der Innenstadt, im Bachhaus-Garten oder in der Querstraße. Der Posaunenchor eröffnet das Programm ab 16 Uhr vom Schlossturm aus. Die musikalische Bandbreite reicht von Gospel über Rock und Hiphop bis hin zu Schlager. Stadt und Gewerbeverein haben die Veranstaltung mit der Citymanagerin organisiert. Zum Programm geht es hier entlang.

Dermbach/Rhön: Die möglicherweise kleinste Fête in Thüringen findet im Wartburgkreis statt. Die "Heavenly Voices" und der Posaunenchor Dermbach laden zur siebten Auflage unter "Zobels Linde" ab 19:30 Uhr ein. Stühle, Lieder und Verpflegung dürfen übrigens mitgebracht werden.

" Fête de la Musique " in Nordthüringen

Mühlhausen: An zwölf Orten in Mühlhausen ist das Straßenmusik-Festival am Freitag geplant, darunter an der Marienkirche, am Obermarkt, im Steinweg, in der Linsenstraße oder am Bachplatz. Getanzt, gelauscht und gefeiert werden kann von 16 bis 22 Uhr, wenn Bands, Solokünstler oder Ensembles zu Rock, Blues, Jazz, Klezmer oder Gesang auftreten. Das gesamte Programm erfahren Sie hier.

" Fête de la Musique " mit Premiere in Südthüringen

Meiningen: In Meiningen findet eine der größten Thüringer Ausgaben des kostenlosen Festivals statt. Gleich an 19 Orten haben die ehrenamtlichen Organisatoren Auftritte auf die Beine gestellt, darunter etwa am Gänsemännchen-Brunnen, am Fischdieb-Brunnen, am Markt, am Bioladen oder am Platz an der Kapelle. Am Theater-Museum findet sogar auf vier Bühnen ein kleines Elektro-Festival mit zwölf DJs statt. Von 14 Uhr bis 22 Uhr sind die Auftritte in der ganzen Stadt geplant. Zugleich haben die Geschäfte ebenfalls bis 22 Uhr geöffnet. Alle Infos zur "Fête" in Meiningen sind hier aufgeführt.