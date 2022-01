"FRIEDA" steht für "Feuerwehr-, Informations- und Einsatz-Daten-App" . Der Name war durch einen Wettbewerb des Ministeriums im Sommer gefunden worden, den die freiwillige Feuerwehr Eischleben im Ilm-Kreis gewonnen hatte. Dafür gab es 1.000 Euro für ihr Aus- und Weiterbildungsbudget.

Ganz viele praktische Informationen schnell zur Hand zu haben, das ist der Zweck von "FRIEDA". So sind in der App zum Beispiel Tausende Rettungsdatenblätter für verschiedene Autotypen hinterlegt. Damit können die Feuerwehrleute schnell herausfinden, wo sie am besten die Säge ansetzen, wenn sie jemanden aus einem Autowrack schneiden müssen.