Die CDU im Thüringer Landtag fordert wegen fehlender Ausbildungskapazitäten an der Landesfeuerwehrschule alternative Angebote. Der Abgeordnete Jonas Urbach erklärte am Mittwoch, an der Akademie in Bad Köstritz reichten die Kapazitäten vorn und hinten nicht. Wegen der Corona-Pandemie hätten viele Kurse nicht stattfinden können. Verschärft werde der Mangel durch nicht besetzte Stellen an der Feuerwehrschule. Urbach forderte Innenminister Georg Maier (SPD) zum Handeln auf. So könnte Thüringen mit anderen Bundesländern bei der Ausbildung von Feuerwehrleuten kooperieren.