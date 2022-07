Trockenheit Feuerwehr löscht mehrere Brände in Thüringen

Die Thüringer Feuerwehr musste am Montag mehrmals zu Bränden ausrücken. So brannten etwa in Bothenheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis mehrere Gebäude. Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt brannte eine etwa 36 Hektar große Fläche. Auch im Weimarer Land, in Gera und in Nordthüringen mussten Feuer gelöscht werden.