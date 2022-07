Nach dem Großbrand und einer Gasexplosion in Bothenheilingen im Unstrut-Hainich-Kreis ist die Gefahr am Dienstag noch nicht gebannt. Wegen des Fundes einer weiteren Gasflasche mussten am Montagabend etwa 30 Menschen ihre Häuser verlassen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In dem Wohnhaus war am Vortag bereits eine Gasflasche explodiert.