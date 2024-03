Beim Brand in einer Tischlerei in Schlotheim (Unstrut-Hainich-Kreis) sind am Sonntag sieben Freiwillige Feuerwehren aus der Region im Einsatz gewesen. Wie Stadtbrandmeister Dirk Hirsch von der Feuerwehr Nottertal-Heilinger Höhen sagte, konnten die 65 Kameraden das Feuer in einer Lagerhalle am Nachmittag schnell löschen.