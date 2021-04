Thüringens Feuerwehrleute sollen schneller geimpft werden als bisher. Das hat der Präsident des Landes-Feuerwehrverbands, Karsten Utterodt, zum jährlichen Verbandstag gefordert. Der Verband drängt auf schnellere Impfungen für die ehrenamtlichen Brandbekämpfer. In anderen Bundesländern sei dies bereits der Fall, sagte Utterodt am Samstag.

In Thüringen hingegen sei ein Großteil der Feuerwehrleute noch ohne Impfschutz und werde mit dem Ansteckungsrisiko allein gelassen, kritisierte er. «Wir schützen euch, wer schützt uns?» Feuerwehrleute seien schließlich auch im Einsatz, wenn Corona-Kranke aus ihren Wohnungen ins Krankenhaus transportiert werden. Es sei auch eine Frage der Anerkennung der Leistungen von Feuerwehrleuten, diese und auch ihre Familien vor den Gefahren des Virus zu schützen, so Utterodt.

Feuerwehrleute sind wie unter anderem auch Polizeikräfte und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks in der Impfreihenfolge bislang in der dritthöchsten Gruppe eingestuft. Diese Priorisierungsgruppe drei war in Thüringen vor wenigen Tagen teilweise geöffnet worden - und zwar für über 60-Jährige. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat angesichts der demnächst zu erwartenden Liefermengen bei Impfstoffen Hoffnungen geweckt, dass die Rangfolge möglicherweise im Juni aufgehoben werden könnte.