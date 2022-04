Unter der angespannten Finanzlage des Landes sollen die Feuerwehren in Thüringen nicht leiden. Das hat Innenminister Georg Maier in Erfurt erklärt. "An der Sicherheit wird nicht gespart", sagte der SPD-Politiker auf dem 94. Verbandstag des Landesfeuerwehr-Verbandes. Seinen Worten zufolge wird das Land weiter in unveränderter Höhe in die Wehren investieren. Laut Maier handelt es sich dabei um eine Gesamtsumme von etwa 50 Millionen Euro pro Jahr.