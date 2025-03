Neu ist nach CDU-Angaben in diesem Jahr zudem, dass mit dem Geld auch Brandschutztechnik wie Rauchmelder gefördert werden können. "Wir haben erlebt, wie in Treffurt durch einen mutmaßlichen technischen Defekt eine ganze Wehr bei einem Großbrand zerstört wurde. Wir wollen und wir müssen Vorsorge treffen, dass so etwas sich nicht wiederholt", so Urbach. Außerdem sei über die Pauschale eine Unterstützung der Jugendfeuerwehren möglich.