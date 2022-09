In Thüringen hat es im vergangenen Jahr rund 1.500 Feuerwehreinsätze mehr gegeben als im Jahr zuvor - trotz gesunkener Zahl von Brandeinsätzen. Mit 35.705 Einsätzen ist die Gesamtzahl um knapp 16 Prozent gestiegen, wie aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht des Landes hervorgeht, den Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag in Eisenach vorgestellt hat.