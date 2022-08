Die Feuerwehren dürften Löschwasser auch aus Flüssen, Bächen und Seen entnehmen, auch die Entnahme aus Swimmingpools sei erlaubt. An einigen Orten in Thüringen - etwa am Lauf der Ilm - sei die Situation wegen Niedrigwasser derzeit problematisch. So bezeichnete der Bürgermeister in Kranichfeld die Situation als katastrophal, für eventuelle größere Brände fehle der Feuerwehr das Löschwasser. Von Knappheit berichtete auch Sonnebergs Forstamtsleiter Roland Kaiser. Er forderte, neue Wasserspeicher anzulegen. Die Oberflächenwasser-Vorräte seien infolge der Dürre fast aufgebraucht.