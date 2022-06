Deutsche Feuerwehrmeisterschaften Thüringer qualifizieren sich für Feuerwehr-Olympiade in Slowenien

In Mühlhausen sind am Sonntag die Deutschen Feuerwehrmeisterschaften zu Ende gegangen. Dabei konnte die Thüringenauswahl in der Gesamtwertung Platz zwei hinter dem Team Lausitz belegen und sich damit für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Die "Feuerwehr-Olympiade" soll vom 17. bis 24. Juli 2022 in Slowenien veranstaltet werden. Rund 1.300 Feuerwehrangehörige hatten sich seit Freitag in verschiedenen Disziplinen gemessen. Dazu gehörten etwa 400-Meter-Staffellauf, Löschangriff nass und trocken sowie Hakenleitersteigen.