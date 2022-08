Aktuell sei die Situation beim Löschwasser bei anhaltender Trockenheit und Niedrigwasser in Flüssen in Thüringen unterschiedlich, sagte Utterodt. "Es gibt natürlich noch Löschwasser." Gerade in den Städten, die in der Regel über eine Wasser-Ringleitung verfügten, klappe die Versorgung auch bei der aktuellen Trockenheit. Die Kommunen seien gesetzlich dazu verpflichtet, Löschwasser bereitzustellen.