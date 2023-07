Im Weimarer Land ist ein Feuerwehrmann während eines Einsatzes ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei in Weimar kam es bereits am Montagnachmittag zu dem tragischen Vorfall. Demnach kollabierte der 55-Jährige am Einsatzort beim Aussteigen aus dem Fahrzeug. Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben erfolglos. Zuerst hatte die "Thüringer Allgemeine" darüber berichtet.