Es gibt zudem Feuerwerksverbote in acht Thüringer Städten und Dörfern. In den Innenstädten von Bad Blankenburg, Bad Langensalza, Heilbad Heiligenstadt, in Saalfeld sowie in Rudolstadt rund um die Heidecksburg dürfen keine Silvesterraketen gezündet werden. Auch in Gotha, Schleusingen, Wasungen und in Weimar - hier unter anderem am Stadtschloss und am Frauenplan - sind Feuerwerkskörper (K2) verboten.