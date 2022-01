Im Thüringer Landeshaushalt für das abgelaufene Jahr bleibt offenbar Geld übrig. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) rechnet damit, dass ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag nicht ausgegeben wurde. Einige Ministerien hätten in der Corona-Pandemie ihre Etats und Programme nicht komplett ausschöpfen können, andere hätten überplanmäßige Ausgaben gebraucht, sagte sie.

Der Landeshaushalt hatte im vergangenen Jahr ein Volumen von knapp zwölf Milliarden Euro. Einen Teil des Geldes will die Ministerin auf die hohe Kante legen . "Wir brauchen in der Rücklage immer ein paar Mittel für unvorhersehbare Ausgaben. Da sollte das Land nicht ganz blank sein", sagte sie.

Bereits in den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass nicht alle Haushaltsmittel abflossen. Unter anderem lag das daran, weil von der Wirtschaft Zuschüsse nicht abgerufen wurden oder weil schlicht die Firmen fehlten, um die Aufträge und Investitionspläne des Landes abzuarbeiten.

Angesichts der Prognose fordert die CDU im Landtag von der Landesregierung, ihre Ausgabenpläne künftig vorab besser zu prüfen. "Schon seit Jahren beschließt Thüringen unnötig hohe Etats, die am Ende nicht ausgeschöpft werden", sagte Maik Kowalleck, haushaltspolitischer Sprecher.

Ähnliches forderte die FDP-Gruppe. Thomas Kemmerich sagte, "statt ihre Ausgaben weiterhin unrealistisch aufzublähen, müssen die Fachministerien ihre Budgets viel stärker priorisieren". Schwerpunkte müssten etwa in den Bereichen Bildung oder Digitalisierung gesetzt werden.

Taubert wies die Kritik zurück. In ihrem Haus gebe es keine Fehlplanung, sagte sie. So habe die Pandemie zu Lieferschwierigkeiten in der Wirtschaft geführt, weshalb einige Vorhaben nicht umgesetzt werden konnten. Außerdem seien Personalstellen nicht wie geplant besetzt worden.