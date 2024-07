Wer ein Stück weiterfährt, kann an einer Bushaltestelle ein großes Jenoptik-Plakat wahrnehmen. "Bleib offen!" ist der Leitspruch. Denn: "Wer sich abschottet, macht dicht." So hatte Jenoptik-Chef Stefan Traeger schon im Sommer 2023 argumentiert und gesagt, dass er sich Sorgen um das Erstarken rechtsextremer Kräfte in Thüringen mache. Damals noch ohne den Namen der AfD explizit in den Mund zu nehmen.