In Thüringer Gewässern leben immer weniger Fische. Das beklagt der Verband Angeln und Naturschutz. Trotz aufwändiger Projekte sei es bisher nicht gelungen, den Bestand an heimischen Fischarten zu erhalten. Zwei Drittel der Bestände seien bedroht. Erholen kann sich der Fischbestand nur in einem funktionierenden Ökosystem.