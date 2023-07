Ist diese bürokratische Hürde genommen, kommt das eigentliche Problem: Nun muss ein Prüfungstermin gefunden werden. Wer in einer Kleinstadt oder auf dem Land in Thüringen lebt, hat in diesem Fall Glück, denn dort werden häufiger Prüfungstermine angeboten als in den größeren Städten. Dieses Angebot soll laut David Kehrberg, Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, die "Unteren Fischereibehörden bei der hohen Nachfrage in [den] Städten entlasten". Außerdem solle das Angebot dazu führen, dass "die Prüflinge nicht zu lange auf die Prüfung warten müssen".