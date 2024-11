Die Beschlüsse der Alliierten regeln, wie Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aussehen soll. In der Folge müssen zwölf Millionen Menschen ihre alte Heimat verlassen . Schon Ende 1944 beginnt ein Massenexodus aus dem Osten des Deutschen Reiches. In Thüringen sind aber schon Tausende Ausgebombte aus den Ballungszentren untergebracht, ebenso Tausende Kinder, die durch die sogenannte Kinderlandverschickung nach Thüringen gebracht wurden.

Eingebrannt hat sich bei dem Mädchen der Anblick des zerstörten Dresdens. Dort bekommt Elsas Mutter von russischen Soldaten einen Passierschein ausgestellt. Nach mehreren Stationen kommen Elsa und ihre Mutter nach Neustadt an der Orla. Dort wird Elsa eingeschult und findet eine neue Heimat. Die ganze Geschichte von Elsas Flucht, die in Neustadt an der Orla endet, schildert sie in der MDR THÜRINGEN-"Kulturnacht".