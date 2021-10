Grünen-Fraktionschefin Astrid Rothe-Beinlich sprach von einer Farce. Die Situation in Afghanistan habe sich weiter verschlechtert, es gebe eine moralische Verpflichtung gegenüber den dort verbliebenen Menschen. Sie hoffe, dass eine neue Bundesregierung mehr Verantwortung in der Flüchtlingspolitik zeige, so Rothe-Beinlich.

Auch Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) reagierte enttäuscht auf die nun offiziell eingetroffene Absage des Bundes. Dies werde der Situation in Afghanistan nicht gerecht, erklärte Adams am Donnerstag in einer Mitteilung. "Wir stehen weiterhin zur deutschen Verantwortung in Afghanistan insbesondere für die schon in Thüringen lebenden afghanischen Staatsbürgerinnen und -bürger, denen wir den Familiennachzug ermöglichen wollen."