Nach Angaben des Thüringer Landesverwaltungsamtes machen sich die sinkenden Zahlen auch in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl und in ihren drei Außenstellen in Gera, Werther (nur Ukrainer) und Eisenberg bemerkbar. Hier habe sich die Lage für die Bewohner "spürbar entspannt". Laut Landesverwaltungsamt leben derzeit 944 Menschen in allen vier Einrichtungen.