Flüchtlingspolitik Viele Thüringer Kommunen laut Gemeinde- und Städtebund finanziell am Limit

Viele Thüringer Städte und Gemeinden sind nach Einschätzung des Gemeinde- und Städtebunds finanziell an ihrer Belastungsgrenze. Sie fordern mehr Einsatz in der Flüchtlingspolitik. Laut Präsident Michael Brychcy gibt es jährlich ein Tauziehen um die Höhe der Zahlungen des Landes an die Kommunen.