Aktuell sind rund 160 Flüchtlinge in Sömmerda registriert. Wie die "Thüringer Allgemeine" berichtet, kursieren seitdem in der Bevölkerung und in sozialen Netzwerken Meinungen, Anschuldigungen und Vorurteile. "Ja, wir haben seitdem Probleme in der Stadt", bestätigen sowohl Landrat Harald Henning (CDU) als auch Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) gegenüber der Zeitung.