30.000 Geflüchtete sind in diesem Jahr bislang in Thüringen angekommen, der Großteil aus der Ukraine. Prognosen sprechen von noch einmal 10.000 Menschen, die in den nächsten Wochen kommen könnten. Daher hoffen sie beim Landkreistag nun auf schnelles Handeln der Landesregierung durch die Bereitstellung von Wohnraum. Im Gespräch sind eine Wiedereröffnung der ehemaligen Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg und die Umnutzung einer Halle in Hermsdorf.