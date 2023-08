Die Landesregierung sieht das anders. Migrationsministerin Doreen Denstädt (Grüne) sagte, ihr Ministerium habe eine andere Rechtsauffassung, als aus dem Gutachten hervorgeht. Im Zweifel müsse der Verfassungsgerichtshof entscheiden. Trotzdem könne sie das Anliegen der Kommunen verstehen. Der Krieg in der Ukraine laufe weiter.

"Wir haben jetzt August und es ist noch kein Ende in Sicht. Es wird also schon notwendig sein, das noch einmal anzupassen", sagte sie. Am einfachsten wäre es aus ihrer Sicht, die aktuelle Regelung zu verlängern. Laut Ministerium gibt es dazu bereits Gespräche mit allen Beteiligten.