Neue Flüchtlingsunterkünfte in Erfurt und Hermsdorf

Die Unterkunft in Suhl gilt seit Wochen als überbelegt. Erst in der vergangenen Woche hatte es an zwei Tagen in Folge gewaltsame Auseinandersetzungen mit größeren Polizeieinsätzen gegeben. Entlastung soll unter anderem neue Unterkunft in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis bringen.

Zuvor hatte Adams angekündigt, die in Hermsdorf Unterkunft bis zum 15. Dezember in Betrieb zu nehmen. Er sagte, man arbeite darüber hinaus daran, die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen, um in Erfurt eine weitere Unterkunft für Geflüchtete an den Start zu bringen.