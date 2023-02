Saale-Holzland-Kreis

Eisenberg von oben Bildrechte: dpa

Im Saale-Holzland-Kreis waren Mitte Februar 1.209 Ukraine-Flüchtlinge registriert. 593 lebten in Wohnungen, die vom Landratsamt angemietet wurden. 120 ukrainische Kriegs-Flüchtlinge waren demnach im Ankunfts- und Verteilzentrum Eisenberg untergebracht, in der die maximale Aufenthaltsdauer drei Monate beträgt. Weitere ukrainische Flüchtlinge seien bei Verwandten oder Freunden untergekommen oder hätten sich privat eine Wohnung gemietet. Außerdem habe der Kreis 249 Asylsuchende aus anderen Ländern in angemieteten Wohnungen untergebracht.

Gegenwärtig richte der Kreis 18 Wohnungen für weitere 75 Geflüchtete her, davon acht für Ukraine-Flüchtlinge, drei für Asylsuchende und sieben für Geflüchtete egal welcher Herkunft. Im Ankunftszentrum gebe es gegenwärtig keine freien Kapazitäten. Ein Aufnahmestopp ist den Angaben nach nicht geplant, da man die Wohnungen schnellstmöglich bezugsfertig machen wolle. Dennoch werde es immer schwieriger, Wohnungen zu finden und zu mieten. Für die Ausstattung gebe es zunehmend Lieferschwierigkeiten.

Personell herrsche ein Mangel in allen Bereichen - vor allem in der Nachbetreuung von Geflüchteten, Nachdem diese einer Wohnung zugewiesen wurden.

Angesichts weiterer Geflüchteter wünscht sich der Saale-Holzland-Kreis vom Land Unterstützung bei der Sanierung von Wohnraum, beim Personal (Verwaltung, Sozialbetreuung, Dolmetscher) und in den Gemeinschaftsunterkünften. Außerdem seien mehr Sprachkurse, Integrationshelfer und eine bessere Kinderbetreuung nötig. Von den zuständigen Behörden (Ministerium, Landesverwaltungsamt) werden sich eine bessere Kommunikation und schneller Entscheidungen gewünscht.

Saalfeld-Rudolstadt

Das Landratsamt des Kreises Saalfeld-Rudolstadt im ehemaligen Schloss in Saalfeld Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Im Kreis Saalfeld-Rudolstadt waren Mitte Februar neben Asylsuchenden aus anderen Ländern über 1.600 Ukrainer-Flüchtlinge registriert. Sie kommen laut Kreis mehrheitlich in Wohnungen unter, außerdem in mehreren Gemeinschaftsunterkünften. Bisher seien durch den Landkreis 200 Wohnungen akquiriert und ausgestattet worden.

Laut dem Landratsamt steht gegenwärtig Platz für weitere Geflüchtete zur Verfügung, zumal die Zuweisungen durch das Land bei den Ukraine-Flüchtlingen zuletzt geringer ausfielen als angekündigt. Ohnehin sei der Landkreis zur Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter verpflichtet - ein Vetorecht sei gesetzlich nicht vorgesehen.

Der Kreis äußert sich jedoch vorsichtig zu weiteren Wohnungen beziehungsweise spricht von "besonderem Augenmaß". Hintergrund sei die fehlende Spitzkostenabrechnung, die seitens des Landes eigentlich angekündigt wurde. Mit ihr könnten Kosten für Sanierung und Ausstattung der Wohnungen geltend gemacht werden, die über die ohnehin gezahlte Pauschale hinausgehen.

Der Kreis Saalfeld-Rudolstadt hat nach eigenen Angaben personell erheblich aufgestockt. Die Mehrbelastung schlage sich in zahlreichen Verwaltungsbereichen nieder. Einerseits seien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Bereichen verschoben worden. Darüber hinaus seien neue Stellen ausgeschrieben und besetzt worden - unter anderem Dolmetscher und Sozialarbeiter. Vier zusätzliche Stellen beschäftigten sich vorranging mit Wohnungsbeschaffung, Ausstattung und Abrechnung.

Angesichts weiterer zu erwartender Geflüchteter sei eine auskömmliche Finanzierung zur Unterbringung und dauerhaften Erstattung der Sozialhilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch wichtig. Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge werden eine unkompliziertere Genehmigung von Sprachkursen sowie digitale Sprachkurse gefordert.

Vom Thüringer Bildungsministerium wünscht sich der Kreis niederschwellige Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche und den Ausbau von Vorschaltklassen für Geflüchtete an den Schulen. Wichtig sei außerdem eine umfassende medizinische Untersuchung der Geflüchteten vor der Verteilung an die Kommunen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes, um die lokale medizinische Versorgung der Bevölkerung weiter zu gewährleisten.

Landkreis Greiz

Das Landratsamt in Greiz Bildrechte: dpa

Im Landkreis Greiz sind 70 Prozent der Geflüchteten in privaten Wohnungen untergebracht, 25 Prozent in kommunalen Wohnungen und fünf Prozent in Gemeinschaftsunterkünften. Mitte Februar gab der Kreis an, noch 30 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen zu können. Darüber hinaus gebe es keine freien Kapazitäten. Eine Ausnahme vom Ausnahmestopp werde nur gemacht, wenn wieder freier Wohnraum zur Verfügung steht.

Insbesondere in der sozialen Betreuung der Geflüchteten benötige man viel qualifiziertes Personal, das im ländlichen Raum nur schwierig zu finden sei. Voraussetzung für die Aufnahme weiterer Geflüchteter seien mehr Geld für die Kommunen sowie höhere Zuschüsse zur Schaffung von Wohnraum. Die Pauschalen sollten deutlich angehoben und die bürokratischen Hürden abgebaut werden. Außerdem sollten die Kommunen selbst entscheiden dürfen, wie sie die Pauschalen einsetzen und wofür.

Altenburger Land

Blick auf das Landratsamt von Altenburg Bildrechte: dpa

Im Altenburger Land lebten Stand Mitte Februar 1.699 Flüchtlinge aus der Ukraine. Davon lebten 906 in kommunalen Wohnungen, 80 in einer Turnhalle eines Berufsschulzentrums und 679 in privaten Wohnungen. Außerdem seien im Landkreis 649 Asylsuchende aus anderen Herkunftsländern registriert, die in Wohnungen leben. Weitere 47 seien in einer Gemeinschaftsunterkunft einquartiert.

Dem Landratsamt zufolge fehlen derzeit Aufnahmekapazitäten jenseits von Notaufnahmen. Kurzfristig beziehbare Wohnungen ließen sich nur vereinzelt anmieten. Einen Aufnahmestopp hat der Kreis bisher nicht erklärt. In den vergangenen Wochen lehnte der Kreis allerdings wegen fehlender Kapazitäten vorgesehene Busankünfte ab. Als Grund gab er die Ankunftszahlen von Ukraine-Flüchtlingen an, die selbstständig einreisten.

Die Personallage im Altenburger Land wird als angespannt bezeichnet. Jedoch könnten die Aufgaben noch bewältigt werden. Freie Träger wie Caritas und Euroschule arbeiteten bei der Beratung von Flüchtlingen angesichts bescheidener Mittel sehr effizient. Die gegenwärtige Belastung sei auf Dauer aber nicht zu verantworten.

In Hinblick auf weitere Ukraine-Flüchtlinge sieht der Kreis noch Möglichkeiten, diese in Wohnungen unterzubringen - wenn auch mit erheblichen Wartezeiten. Dazu müsste das Land aber die Finanzierung klären. Aufnahmekapazitäten für weitere Asylsuchende hat der Kreis nach eigenen Angaben derzeit nicht. Derzeit befinde man sich mit dem Land über die Errichtung eines neuen Gemeinschaftswohnprojekts in Abstimmung.

Gera

Das Rathaus von Gera Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Gera waren laut Stadt Mitte Februar 240 Asylsuchende in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht - davon 110 Geflüchtete aus der Ukraine. In Einzelunterkünften lebten 2.180 Menschen, davon 1.335 aus der Ukraine. Die Stadt nimmt - gemessen an ihrer Einwohnerzahl - von allen Thüringer Kommunen gegenwärtig die meisten ukrainischen Flüchtlinge auf.

Bis Ende März gebe es für Asylsuchende aufgrund interner Auflagen ein Aufnahmestopp. Für Ukraine-Flüchtlinge, die direkt in den Kreis kommen, bestehe kein Aufnahmestopp. Weitere Stopps seien nicht geplant.

Die Personallage bei der Betreuung und Unterbringung der Geflüchteten und Unterbringung sei wegen der Andauernden Belastung weiterhin kritisch. Zudem gebe es ein Bearbeitungsstau in der Verwaltung beim Übergang der ukrainischen Flüchtlinge von Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch.

Mit Blick auf die weitere Aufnahme von Geflüchteten müsste laut Kreis die Finanzierung durch das Land sichergestellt werden. Außerdem sollten angekündigte Richtlinien schneller umgesetzt werden.

Saale-Orla-Kreis

Das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Im Saale-Orla-Kreis sind gegenwärtig rund 360 Geflüchtete in Gemeinschaftsunterkünften (keine Turnhallen, Container oder Zeltstädte) untergebracht. Rund 560 lebten in Wohnungen, die durch den Kreis angemietet wurden. Rund 510 Geflüchtete lebten in selbst angemietetem Wohnraum.

Auf dem Papier gibt es laut Kreis rund 150 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Einige der Unterkünfte, von denen man nicht Eigentümer ist, würde der Kreis aus Kostengründen gerne wieder aufgeben. Auf der anderen Seite gebe es Gebäude, darunter eine Turnhalle, die im Notfall genutzt werden könnten. Wohnraum sei grundsätzlich verfügbar, in Schleiz oder Pößneck sei die Situation aber angespannter als in anderen Gegenden. Auch freie Plätze in Kindergärten und Schulen müssten bedacht werden.

Einen grundsätzlichen Aufnahmestopp gebe es gegenwärtig nicht. Allerdings seien in der Vergangenheit einzelne Aufnahmen Geflüchteter wegen Schwierigkeiten abgesagt worden. Man stoße immer wieder an Grenzen, weshalb in Absprache mit dem Land im Einzelfall entschieden werde.

Personell sei der Kreis gegenwärtig "recht gut aufgestellt". Sollte die Zahl der Geflüchteten spürbar steigen, könne die soziale Betreuung wieder zum Problem werden. Nicht allein der freie Wohnraum sei für die Aufnahme entscheidend, weshalb im Sommer 2022 auch zwischenzeitlich ein Aufnahmestopp verhängt worden sei.

Angesichts neu zu erwartender Geflüchteter wünscht sich der Saale-Orla-Kreis, dass das Land die angekündigte Förderung für Wohnungsunternehmen und private Wohneigentümer auf den Weg bringt. Das Land hatte im Dezember angekündigt, 12,5 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, wenn dafür Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge und andere Asylbewerber geschaffen wird. Hilfreich wäre auch eine Erhöhung der Erstaufnahmekapazität des Landes sowie eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylsuchender.

Jena

Blick über Jena Bildrechte: IMAGO

In Jena waren Ende 2022 100 Asylsuchende und ukrainische Flüchtlinge in Turnhallen, 175 in Wohncontainern sowie 686 in Gemeinschaftsunterkünftigen untergebracht. In von der Stadt angemieteten Wohnungen lebten 1.094 Menschen.

Die Stadt hat nach eigener Auskunft gegenwärtig kaum Kapazitäten, um eine größere Anzahl von Menschen aufzunehmen - gegenwärtig nimmt die Stadt nur begrenzt Geflüchtete auf. Sollten weitere Unterkünfte entstehen, sollen zunächst die Turnhallen wieder frei werden. Danach sollen Asylsuchende aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes entsprechend der Aufnahmequote verteilt werden.

Personell sei die Situation angespannt. Kolleginnen und Kollegen berichteten von Dauerbelastung und teilweise Überlastung. Neues Personal sei nur schwer zu finden. Problematisch laut Stadt: Die Geflüchteten aus der Ukraine würden bei der Bemessung der sozialen Betreuung nicht berücksichtigt, da sie kein klassisches Asylverfahren durchlaufen.