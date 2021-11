Der Kreis Weimarer Land beklagt zudem fehlendes Personal in den Ausländerbehörden und fehlende Betreuer. Nach Angaben von der Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU) mangelt es auch an Kindergartenplätzen und Wohnraum. Zudem gebe es finanzielle Ausstände des Landes in Millionenhöhe. Allein ihr Kreis habe noch 2,5 Millionen Euro für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zu erhalten.

Die Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt war früher ein Bettenhaus des Krankenhauses. Bildrechte: MDR/Steffi Hammer