Asylbewerberinnen in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl (Archivbild)

Asylbewerberinnen in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl (Archivbild)

Asylbewerberinnen in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl (Archivbild) Bildrechte: dpa

Die Landesregierung geht davon aus, dass in diesem Jahr nochmals 8.000 Ukrainer und 6.000 Asylsuchende aus anderen Ländern nach Thüringen einreisen. Wegen fehlender Unterkünfte will Thüringens Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) die Plätze für die Erstaufnahme verdoppeln.

Zusätzlich zur zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl soll mindestens eine weitere Erstaufnahme geschaffen werden. Aktuell würden gerade mehrere Immobilen geprüft, sagte Adams der Zeitung. Auch sei denkbar, das Heim in Eisenberg mit Containern auszubauen. Das ehemalige Bettenhaus der Waldkliniken steht mit 120 Betten als eine neue Flüchtlingsunterkunft bereit.

Eine Halle in Hermsdorf soll laut Adams am 5. Januar in Betrieb gehen. Sie soll jedoch nur als Notunterkunft für wenige Tage dienen. Mehrere Landkreise hatten in der Vergangenheit erklärt, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu können. Der Landtag hat deshalb kurzfristig 12,5 Millionen Euro im neuen Haushalt bereitgestellt, um Wohnungen zu sanieren.