Ramelow kündigt 800 neue Plätze für Flüchtlinge in Thüringen an

Das Land will dabei laut Ramelow 500 Plätze für Flüchtlinge in der Aufnahmeeinrichtung in Hermsdorf schaffen, dazu 100 in der Einrichtung in Eisenberg sowie 200 in der Erstaufnahme in Suhl. Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) bestätigte MDR THÜRINGEN außerdem die vom Bund angekündigten zusätzlichen Immobilien. Danach erhält Thüringen 50 Wohnungen für Flüchtlinge.

Laut einer MDR THÜRINGEN-Umfrage sind die meisten Thüringer Kreise und kreisfreien Städte an der Kapazitätsgrenze angekommen. In den vergangenen drei Monaten sind nach Angaben des Landesverwaltungsamtes jeweils pro Monat zwischen 2.500 und 3.000 Flüchtlinge im Freistaat angekommen.

Ramelow: Gezielte Lügen und Ressentiments gegen Flüchtlinge in Leinefelde

Auch zum aufgehobenen Mietvertrag für eine Flüchtlingsunterkunft in Leinefelde äußerte sich Minister Adams. Der Landkreis hatte am Montag eine bereits angemietete Halle für Flüchtlingen nach öffentlichen Drohungen wieder gekündigt. Aus Sicht Adams ist dies kein Einknicken gewesen. In der Zusammenarbeit von Land und Kommunen werde er darauf achten, dass ein solches Beispiel keine Schule macht.

Ramelow ergänzte, dass in Leinefelde eine Stimmung geschürt werde, die mit der Wahrheit nichts zu tun hätte. Es werde in den Briefen zu der Unterkunft für Flüchtlinge mit Lügen und Ressentiments gearbeitet, im schlimmsten Fall sogar mit Rassismus. Das sei Propaganda, die gezielt platziert werde. Die Gesellschaft dürfe sich davon nicht kirre machen lassen, so Ramelow wörtlich. Es gehe um Menschen, die ein Bett und ein Dach über dem Kopf brauchen.

Land erstellt Liste möglicher Flüchtlingsunterkünfte

Nach der Kabinettssitzung erklärte Ramelow zudem, dass die Landkreise und kreisfreien Städte in der Lage sein müssen, Unterkünfte für Flüchtlinge anzumieten, ohne in die Gefahr zu laufen, auf den Kosten sitzen zu bleiben, wenn die Räume nicht voll ausgelastet seien. Wie in der Flüchtlingskries 2015 wolle das Land deshalb eine Vorhaltepauschale bezahlen. Laut Ramelow wird die Landesregierung zudem eine Liste von möglichen Hallen und Gebäuden in Thüringen erstellen, in denen weitere Flüchtlinge aufgenommen werden können.