In Sonneberg sammelten Thüringer für Flüchtlinge aus der Ukraine. Bildrechte: MDR/news5 (Ittig)

So hilft Mittelthüringen

In Erfurt informiert die Verwaltung auf ihrer Internetseite über lokale Hilfsangebote. Hilfsgesuche können an die E-Mail-Adresse erfurthilft@erfurt.de gerichtet werden. Die Stadt unterstützt den Verein "Ukrainische Landsleute e.V.", der Versorgungsgüter direkt an Krankenhäuser und Lazarette übergibt. Das Bistum Erfurt hat mit 50.000 Euro ein Sofortprogramm für Flüchtlinge geschnürt. Die Caritas Thüringen hat ein eigenes Spendenkonto für die Flüchtlingsarbeit eingerichtet.

Eine Notfallsprechstunde können ukrainische Kriegsflüchtlinge wochentags zwischen 9:00 und 11:30 Uhr im Haus der sozialen Dienste (Amt für Soziales) wahrnehmen. Beratung gibt es dort zu dringenden Fragen wie finanzieller Unterstützung und zur Unterbringung.

Bad Sulza hat Geflüchtete im Hotel Krähenhütte untergebracht. Die Bereitschaft, zu spenden und ehrenamtlich zu helfen, sei groß. Die Stadt hat ein Spendenkonto eingerichtet, um die Betriebskosten zu begleichen.

In Weimar bündelt seine Hilfsangebote auf der Internetseite der Stadt. Ein Transporter hat bereits Hilfsgüter ins polnische Zamość gebracht.

Der FC Gebesee aus dem Kreis Sömmerda und der FC An der Fahner Höhe (Kreis Gotha) planen am 12. März ein Benefizspiel für die Ukraine. Gemeinsam mit dem Verein Ukrainische Landsleute wollen sie die ukrainische Zivilbevölkerung unterstützen. Dafür sollen unter anderem die Zuschauereinnahmen gespendet werden. Nach Angaben der Veranstalter sind 500 Zuschauer zugelassen.

So hilft Ostthüringen

Das Landratsamt Altenburger Land hat Hilfsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine auf seiner Internetseite zusammengefasst. Gesucht werden ehrenamtliche Dolmetscher für russisch oder ukraninisch. Unter der E-Mail-Adresse ukrainehilfe@altenburgerland.de können sich Bürger und Bürgerinnen engagieren.

Jena sucht dringend Quartiere und Dolmetscher. Freiwillige Helfer mit Sprachkenntnissen in Ukrainisch oder Russisch können sich unter der Mailadresse dolmetscher@jena.de melden. Benefizkonzerte der Jenaer Philharmonie erbrachten 25.000 Euro an Spendengeldern.

Die Stadt Gera koordiniert die Hilfe verschiedener Initiativen und Verbände über die Ehrenamtzentrale: telefonisch unter 0365/ 838 1072 oder per E-Mail: ehrenamtszentrale@gera.de.

Das SRH Waldklinikum in Gera hat Medikamente und Medizintechnik für einen Weimarer Hilfstransport in die Ukraine und ins polnische Grenzgebiet bereit gestellt. Darunter sind Medikamente sowie drei Beatmungs- und neun Sauerstoffgeräte.

Über den Kreispartnerschaftsverein im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt läuft eine Spendenaktion für den ukrainischen Partnerlandkreis Dolyna. Die Kommune will unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Familien unterbringen. Wer ein Kind oder Jugendlichen aufnehmen will, soll sich ans Jugendamt wenden.

Der Saale-Orla-Kreis bündelt Hilfsangebote auf der Internetseite des Landratsamts. Geflüchtete und Menschen, die Wohnraum anbieten, können sich in Formularen registrieren. Die Feuerwehr in Schleiz hat Ausrüstung in die Ukraine gebracht, darunter Schläuche, Atemschutzmasken und Schaummittel.

So hilft Westthüringen

Die Stadt Eisenach sammelt Spenden für ukrainische Kinder im Grenzgebiet zu Ungarn. Das Geld fließt an Eisenachs ungarische Partnerstadt Sárospatak.

Im Wartburgkreis sind die beiden Sammelstellen für Flüchtlinge aus der Ukraine überlastet. Deshalb können nach Angaben des Landratsamtes in der kommenden Woche zunächst keine weiteren Sachspenden entgegengenommen werden. Die Behörde sucht nun Freiwillige, die beim Sichten, Sortieren und Erfassen helfen. Sie werden in der kommenden Woche sowohl in Wutha-Farnroda als auch auch im Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld benötigt.

So hilft Nordthüringen

Mühlhausen sucht dringend Mobiliar. Wer etwas spenden möchte, kann sich per Mail an folgende Adresse wenden: gleichstellung@muehlhausen.de / Stichwort Ukraine. Eine erste Abholfahrt ist für das Wochenende geplant. Die Gleichstellungsbeauftragte Conny Weingart koordiniert die Hilfen.

In der Nacht zum Donnerstag brannte im Mühlhäuser Ortsteil Görmar eine Halle ab. Laut Polizei wurden rund 100 Umzugskartons mit Hilfsgütern für die Ukraine vernichtet. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN sagte, hat vermutlich ein kaputtes Heizgerät das Feuer ausgelöst. Rund 100 Umzugskartons mit Hilfsgütern wurden bei einem Brand vernichtet. Bildrechte: Claudia Götze/MDR

In Uthleben im Kreis Nordhausen werden Sachspenden für Kliniken in der Westrukraine gesammelt.

Bad Tennstedt im Unstrut-Hainich-Kreis hilft seiner polnischen Partnergemeinde Kozmin bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und hat Spendengüter gesammelt.

Der Eichsfeldkreis kümmert sich eigenständig um die Unterbringung von Flüchtlingen. Landrat Werner Henning bittet Wohnungsanbieter aber darum, sich beim Landkreis zu melden.

Ebeleben hat den Verein "Freunde der Ukraine" gegründet. Er will regelmäßige Transporte nach Czernowitz in der Westukraine organisieren.

So hilft Südthüringen

Der Landkreis Sonneberg hat eine Arbeitsgruppe gegründet. Das Team soll die Hilfsangebote vor Ort erfassen, prüfen und vermitteln. Gebraucht werden vor allem sofort bezugsfähige Wohnungen und Güter des täglichen Bedarfs. Einwohner, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, können das dem Landratsamt per Telefon unter 03675- 871 200 oder per E-Mail an ukrainehilfe@lkson.de mitteilen.

Der Landkreis Hildburghausen unterstützt regionale Hilfsaktionen für die Ukraine mit einer Spende von 2.000 Euro. Landrat Thomas Müller (CDU) bat alle Bürgerinnen und Bürger des Kreises, die Hilfsaktionen ebenfalls zu unterstützen. Zudem sucht das Amt für Migration dringend Dolmetscher für russisch und ukrainisch.

Der Digitale Runde Tisch in Eisfeld und das Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra haben ebenfalls je ein Spendenkonto eingerichtet.

Bei der Integration von ukrainischen Flüchtlingen in die Schulen hofft Thüringen indes auch auf die Unterstützung durch frühere Russisch-Lehrer im Ruhestand.