Thüringens Innenminister Georg Maier hat die Bundesregierung aufgefordert, die Geflüchteten aus der Ukraine besser auf die 16 Bundesländer zu verteilen. Ansonsten drohe die Überlastung in einzelnen Ländern, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Am besten wäre ein wöchentliches Verteilverfahren, das sich an den freien Kapazitäten in den Ländern orientiert. Die Qualität der Unterbringung, Beschulung und Versorgung wird umso besser sein, je gleichmäßiger die Verteilung erfolgt", so der SPD-Politiker.

Maier fügte hinzu, der Bund müssen außerdem "zeitnah etwas zu den Finanzen sagen". Die Kommunen brauchten verbindliche Planungsgrundlagen sowie technische Unterstützung - vor allem, um Flüchtlinge registrieren zu können. Im Schnitt dauere das zwischen 20 und 40 Minuten. Innenminister Georg Maier fordert, die Geflüchteten auf die Bundesländer zu verteilen. Bildrechte: MDR /Carsten Kayser

Diese Anlaufstellen richtet Thüringen gerade her

Der Saale-Orla-Kreis richtet in Pößneck ein Ankunftszentrum ein. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, wird die Turnhalle "im Rosenthal" in den nächsten Wochen als Erstaufnahmestelle dienen. In Schleiz ist außerdem eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet worden.

Der Wartburgkreis richtet in Eisenach eine Erstaufnahme ein. Dazu wird die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in der Thälmannstraße wieder in Betrieb genommen.

In Erfurt haben bislang 200 Menschen ein privates Quartier für Flüchtlinge angeboten. Rund 30 Mietangebote kamen zusätzlich von Wohnungseigentümern. Aktuell verfügt die Stadt über zwei Notunterkünfte. Inzwischen sind 620 Geflüchtete aus der Ukraine, darunter rund 250 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, in Erfurt eingetroffen.

Der Stadtrat von Bad Liebenstein hat am Donnerstagabend ein Hilfspaket beschlossen. So kauft die Stadt im Ortsteil Steinbach für 190.000 Euro eine frühere Pension, um dort 15 Menschen aus den Kriegsgebieten unterzubringen. Helfer haben das Gebäude in den vergangenen Tagen mit Betten, anderen Möbeln und Hausrat ausgestattet und ein Spielzimmer für Kinder eingerichtet.