Der Thüringer Verband der Wirtschaft verwies am Freitag auf die Initiative "#WirtschaftHilft", die von Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft gestartet wurde. Diese gebe auch Thüringer Arbeitgebern und Verbänden wichtige Informationen, etwa zu bedarfsgerechten Spenden, zur Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt und zu Folgen des Kriegs in der Ukraine auf die Betriebe. Die Thüringer Industrie- und Handelskammern forderten angesichts der hohen Spritpreise den Bund auf, umgehend Steuern zu senken, "bevor Lkws stillstehen".

In Jena sind inzwischen rund 500 Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Laut Stadtverwaltung ist ein Großteil von ihnen privat untergebracht. Weitere 80 Personen sind demnach in Gemeinschaftseinrichtungen und im Schullandheim "Stern". Mit Hochdruck würden zusätzliche Quartiere vorbereitet, wie das Gästehaus des Internationalen Bundes und die Turnhalle in der Rodatalschule. Sie soll voraussichtlich Ende kommender Woche als Notunterkunft zur Verfügung stehen.

Die Stadt warnt davor, dass sich Menschen privat auf den Weg machen und ukrainische Geflüchtete mit nach Jena bringen. Es wird darum gebeten, dass solche Initiativen unbedingt vorab mit der Stadt, unter neu@jena.de abgestimmt werden.

Ab kommender Woche unterstützt der Kommunalservice die Spendensammlungen. Am Wertstoffhof in der Löbstedter Straße können ab Montag Sachspenden abgegeben werden. Gefragt sind Möbel, Geschirr, Besteck bis hin zu Haushalts- und Elektrogeräten und das jeweils in gebrauchsfähigem Zustand. Die Sachspenden sollten in mit dem Inhalt beschrifteten Kisten verpackt sein, um sie so schneller an Hilfesuchende weitergeben zu können.

In den vergangenen Wochen sind in Jena etwa 30 gespendete Fahrräder aufgearbeitet und an Geflüchtete übergeben worden. Der Bedarf sei riesig, sagte Barbara Albrethsen-Keck, die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs Jena (ADFC), am Freitag.

Sie zeigte sich dankbar für die enge Zusammenarbeit mit der Wohnungsgesellschaft Jenawohnen. Die überließ zahlreiche in Kellern verbliebene Fahrräder dem ADFC. Albrethsen-Keck rechnet mit weiter steigender Nachfrage nach Fahrrädern. Vor allem seien Kinder-, Jugend- und Damenräder gefragt, auch Laufräder für Kleinkinder.

Sonneberg rechnet noch am Freitag mit rund 50 Geflüchteten. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, es komme ein Bus aus Warschau. Der Kreis habe eine alte Schule mit rund 80 Feldbetten als erste Ankunftsstelle hergerichtet.

Der Saale-Orla-Kreis richtet in Pößneck ein Ankunftszentrum ein. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, wird die Turnhalle "im Rosenthal" in den nächsten Wochen als Erstaufnahmestelle dienen. In Schleiz ist außerdem eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet worden.

Der Wartburgkreis richtet in Eisenach eine Erstaufnahme ein. Dazu wird die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft in der Thälmannstraße wieder in Betrieb genommen.

In Erfurt haben bislang 200 Menschen ein privates Quartier für Flüchtlinge angeboten. Rund 30 Mietangebote kamen zusätzlich von Wohnungseigentümern. Aktuell verfügt die Stadt über zwei Notunterkünfte, eine große Turnhalle wird vorbereitet. Inzwischen sind 620 Geflüchtete aus der Ukraine, darunter rund 250 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, in Erfurt eingetroffen.

Der Stadtrat von Bad Liebenstein hat am Donnerstagabend ein Hilfspaket beschlossen. So kauft die Stadt im Ortsteil Steinbach für 190.000 Euro eine frühere Pension, um dort 15 Menschen aus den Kriegsgebieten unterzubringen. Helfer haben das Gebäude in den vergangenen Tagen mit Betten, anderen Möbeln und Hausrat ausgestattet und ein Spielzimmer für Kinder eingerichtet.