Weitere Objekte könnten kurzfristig für diesen Zweck nutzbar gemacht werden. "Ich habe Anweisung gegeben, dass wir alle Liegenschaften des Landes oder der Landesentwicklungsgesellschaft daraufhin prüfen", sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Nach Angaben von Adams kommen bisher allerdings nur wenige ukrainische Flüchtlinge in Thüringen an. Die Menschen suchten derzeit vor allem in heimatnahe Zuflucht, etwa im Nachbarland Polen, so der Minister.